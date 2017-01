La primaire de la gauche, en Polynésie aussi

PAPEETE, 18 janvier 2017 - Le premier tour de l’élection primaire de la gauche aura lieu samedi 21 janvier de 8 heures à 17 heures, en Polynésie française. Quatre bureaux de vote seront ouverts. Un éventuel deuxième tour pourrait avoir lieu le 28 janvier.



" Les électeurs souhaitant voter aux Primaires citoyennes pourront trouver 4 bureaux de vote en Polynésie française ", annonce un communiqué adressé tôt mercredi matin par le service de presse du Parti socialiste depuis Paris. Le premier tour du scrutin est programmé le samedi 21 janvier de 8 heures à 17 heures. Il sera possible de voter à la mairie de Pirae, de Mahina, d’Afareaitu à Moorea et à la mairie annexe de Papeari à Teva i Uta.



L’annonce précise également un point d’organisation important : " Les électeurs, inscrits sur les listes électorales, sont libres de choisir leur bureau de vote ". Cela laisse craindre de sérieuses complications d’organisation, le jour du scrutin. Il semblerait que chaque bureau dispose d’un cahier d’émargement, qui devra être rempli manuellement par chaque électeur. Cela permet d’éviter que ces bureaux doivent disposer de la totalité des listes électorales de Polynésie française. Mais cette formalité de l’émargement permet de vérifier que les électeurs sont bien inscrits. En outre, cela permet aussi de mettre le scrutin à l’abri des tentatives de votes multiples. Or, samedi au moment du dépouillement des bulletins, rien ne permettra de garantir que cette fraude n’aura pas eu lieu, à moins que les bureaux se mettent en relation préalable pour faire cette vérification à l’appui des informations contenues dans ces listings papiers.



Pour participer à ce scrutin, les électeurs devront se munir d’une pièce d’identité et accepter l’engagement de reconnaissance dans les valeurs de la Gauche et des Écologistes. Les sept candidats qui se présente devant le suffrage populaire sont Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Manuel Valls, Jean-Luc Bennahmias, François de Rugy et Sylvia Pinel.



Aucune précision n’est apportée sur une possible participation demandée pour chaque suffrage. Pour la primaire à droite, les 19 et 26 novembre derniers, une participation de 200 Fcfp était demandée aux électeurs. Sur une population électorale de 194 190 polynésiens, 11 832 votants avaient participé au deuxième tour de ce scrutin. Mais tout laisse croire que l’engouement sera beaucoup plus faible pour les primaires citoyennes dans la collectivité samedi, faute de représentant local du Parti socialiste et compte tenu de l’absence de communication jusqu’à ce jour au sujet de ce scrutin en Polynésie française.



Il n’y aura pas de bureau de vote à Faa’a. Le parti souverainiste d’Oscar Temaru, majoritaire dans la commune, était depuis 2004 jusqu’à récemment le relais polynésien officiel du Parti socialiste. " Nous n’avons pas été contacté ", assure Moetai Brotherson. " Nous n’avons reçu aucune demande. En tant que maire et par souci démocratique, Oscar Temaru aurait mis à disposition une salle, si on nous avait sollicité ".



L’ambition première du Parti socialiste était pourtant, semble-t-il, de mettre en place 25 bureaux de vote en Polynésie. Il n’y en aura finalement que quatre et uniquement sur Tahiti et Moorea.



Reste que mercredi matin, trois jours avant l’ouverture du scrutin, le matériel électoral n’avait toujours pas été transmis à destination. " Il est sous douane ", nous assurait-on.