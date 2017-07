La "preuve" de la survie de l'aviatrice Amelia Earhart balayée par un expert

C'est un mystère que tentent depuis des décennies de percer chercheurs et passionnés de la conquête de l'air: qu'est-il arrivé à cette Américaine qui fut la première femme à traverser seule l'Atlantique en avion, en 1932?Cinq ans plus tard, elle décollait à 39 ans de Californie en espérant, accompagnée de son navigateur Fred Noonan, 44 ans, réaliser le tour du monde en avion.Depuis, la théorie la plus répandue veut qu'en juillet 1937, leur bimoteur Lockheed Electra soit tombé en panne sèche au-dessus de l'océan Pacifique, disparaissant vers l'îlot isolé de Howland.Mais un documentaire qui a été diffusé dimanche sur la chaîne américaine History Channel, intitulé "Amelia Earhart: The Lost Evidence" ("Amelia Earhart: les indices perdus"), suggère que les deux aviateurs ont en fait survécu avant d'être faits prisonniers par les Japonais.Les documentaristes fondent leur théorie sur une photo floue en noir et blanc, découverte parmi les documents des Archives nationales américaines à Washington.On y voit plusieurs personnes sur un quai de l'Atoll de Jaluit, dans les îles Marshall, dont une femme de dos, à la silhouette ressemblant à celle d'Amelia Earhart. Un homme debout non loin d'elle sur le quai ressemblerait aussi remarquablement à Fred Noonan, selon un expert physionomiste interrogé dans le documentaire.Derrière le quai, on aperçoit un bateau remorquant un engin. Selon les documentaristes, il pourrait s'agir du navire japonais Koshu Maru tirant l'avion d'Amelia Earhart.Avant eux, déjà, des habitants des îles Marshall affirmaient depuis longtemps que les deux aviateurs avaient survécu à l'atterrissage en urgence de leur appareil avant d'être capturés par les Japonais.Problème: la photo en question est antérieure à 1937, assure l'expert militaire américain Matthew B. Holly​ qui affirme être parvenu à retrouver la trace ce ce cliché dans le carnet de voyage d'un photographe japonais publié bien avant la disparition d'Amelia Earhart.M. Holly explique que, contrairement à la photo mentionnée dans le film, l'original qu'il a retrouvé est daté, et visible sur les collections en ligne de la Bibliothèque de la Diète du Japon ( http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1223403/99 ).M. Holly affirme que ce cliché a bien été pris sur l'atoll de Jaluit, mais en 1935, avant d'être publié dans un carnet de voyage de plus de 100 pages en 1936."Il ne fait aucun doute que la photo a été prise en 1935", a-t-il dit à l'AFP."Le livre est un recueil de photos d'un homme qui voyage sur un bateau (japonais)", poursuit cet expert, qui vit à Majuro et recense depuis des décennies les épaves des avions américains et l'identité des pilotes américains tués au combat dans cette zone.Il a expliqué que l'absence de drapeau et de soldats japonais sur la photo servant de base au documentaire l'avait d'emblée intrigué.Richard Gillespie, directeur exécutif d'un groupe américain de passionnés d'histoire de l'aviation, The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR), avait déjà jugé "risible" le soi-disant indice présenté dans le documentaire.L'aventure d'Earhart et Noonan avait démarré le 20 mai 1937, lorsqu'ils avaient décollé d'Oakland, en Californie.Le 2 juillet, ils quittaient Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour une étape particulièrement ambitieuse de 4.000 kilomètres afin de se ravitailler en carburant sur le minuscule îlot d'Howland, territoire américain situé pratiquement à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï. Ils n'y sont jamais parvenus.