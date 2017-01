La police indienne sauve 6.000 tortues des griffes de trafiquants

New Delhi, Inde | AFP | mercredi 10/01/2017 - La police indienne a annoncé mercredi avoir sauvé plus de 6.000 tortues molles à clapet des griffes de trafiquants qui voulaient les faire passer illégalement en Asie du Sud-Est, la plus importante prise d'animaux sauvages de l'histoire du pays.



Les 6.430 spécimens de "Lissemys punctata" ont été retrouvés mardi dans 140 sacs en toile de jute dans l'Etat septentrional d'Uttar Pradesh.



"Les autorités chargées de la faune sauvage ont confirmé qu'il s'agit de la plus grande prise de l'histoire du pays, à la fois en terme de nombre et de poids, 4,4 tonnes", a déclaré Arvind Chaturvedi, chef de l'équipe spéciale venue au secours des tortues.



Les tortues molles à clapet de l'Inde ne sont pas particulièrement rares mais elles sont une espèce protégée dans ce pays.



D'après M. Chaturvedi, la police a arrêté le patron du réseau de trafiquants et d'autres interpellations devraient suivre.



Les trafiquants voulaient transporter les tortues par camion jusqu'à Calcutta, dans l'est de l'Inde, d'où elles auraient dû partir illégalement pour la Chine, Hong Kong, la Birmanie, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et le Bangladesh.



La chair des ces animaux est considérée comme aphrodisiaque tandis que leurs os broyés sont utilisés pour faire des soupes et en médecine traditionnelle.



Selon Rachna Tiwari, de l'Alliance américaine pour la survie des tortues (TSA), les trafiquants peuvent gagner jusqu'à 1.000 roupies (14 euros) par animal.



"La lutte contre le trafic s'est améliorée mais vu l'échelle à laquelle ces tortues protégées sont chassées, qui sait, elles pourraient également devenir une espèce en danger", a-t-elle dit à l'AFP.



Les tortues rescapées se trouvent pour l'instant dans un refuge local de la TSA.



L'Uttar Pradesh abrite quatorze des 28 espèces de tortues indiennes en danger et au moins 20.000 tortues en sortent chaque année en contrebande, selon des estimations.



