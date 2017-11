La plongée de loisir se professionnalise

PAPEETE,le 10 NOVEMBRE 2017-

L’Assemblée de la Polynésie française a adoptée à une large majorité hier une loi portant sur l'exercice de la plongée subaquatique de loisir. Cette loi devrait faciliter pour les Polynésiens l'accès à l'encadrement cette activité puisqu'ils sont condamnés aujourd’hui à devoir aller se former en métropole.



Il était temps, après un quart de siècle de silence, le cadre règlementaire qui permet de définir les conditions d’exercice de la plongée de loisir vient enfin d'évoluer ! En effet, les membres Tahoeraa et le RMA ont voté hier en faveur du texte de loi qui permet que l’encadrement de cette activité soit davantage accessible aux Polynésiens, car ils doivent actuellement partir en métropole.



Au vu de l’évolution technique, des technologies, des types de mélanges utilisés pour la plongée et des pratiques, la nécessité de redéfinir un cadre cohérent s’imposait pour la Polynésie française. La plongée de loisir qui, au départ, était bénévole et associative, s’est développée avec un public de militaires, de sportifs entraînés et spécialisés, et s’est largement démocratisée ces 20 dernières années. C’est aujourd’hui une pratique touristique courante, ouverte à tous, commerciale et de loisir, qui accueille donc en majorité un public en moins bonne condition physique, qui ne recherchent ni l’exploit, ni des plongées d’exception, mais simplement le plaisir de pouvoir découvrir les fonds marins polynésiens.



En outre, le Pays souhaite clairement que l’encadrement de cette activité soit bien plus accessible aux Polynésiens, condamnés aujourd’hui à devoir aller se former en métropole. Il s’agit de créer de l’emploi pour la jeunesse, et notamment celle des îles. Par ce nouveau cadre, la Polynésie se dote enfin d'une filière de professionnalisation propre et continue de créer les brevets locaux qui permettent l'encadrement contre rémunération.