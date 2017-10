La plage de Tiahura s'ouvre au public

Le site sera ouvert tous les jours de 7h30 à 17h30, avec la présence d’un agent de sécurité pour sécuriser le lieu.



« Il y a deux ans, nous avons constaté que les négociations pour l’acquisition de la totalité du terrain occupé par l’ancien Club Med trainaient. Nous nous sommes dit que, au lieu d’attendre, il fallait faire profiter ce domaine public à l’ensemble des habitants et aux touristes. C’est alors que nous avons proposé au gouvernement de créer cette plage publique. Les commerces de Tiahura et les snacks aux alentours vont aussi en bénéficier » , explique Estall Mahena, président de l’association des commerçants de Tiahura.



Pour sa part, le président Edouard Fritch a rappelé, pendant cette cérémonie d’inauguration, comment l’ancien Club Med a marqué, grâce aux atouts de cette zone de Tiahura, le tourisme local pendant près de 40 ans avant que celui-ci ne ferme suite à des mésententes entre les propriétaires de terrain et les promoteurs au sujet notamment des loyers.



Actuellement, le Pays possède près de la moitié des 15 hectares du foncier auparavant occupé par l’ancien complexe hôtelier. Toutefois, le gouvernement ne désespère pas négocier avec le reste des propriétaires afin d’acquérir l’ensemble du foncier. Cette future acquisition permettrait au pays de développer un nouveau projet touristique d’envergure et à l’ile de Moorea, en particulier le secteur de Haapiti, de retrouver sa splendeur économique d’antan.



« J’ai beaucoup de respect pour les propriétaires fonciers de Moorea. Mais ce site doit affirmer son caractère touristique incontournable de la Polynésie Française. Actuellement, Il n’y a plus assez d’activités pour trouver de l’emploi pour les jeunes à Moorea et à Haapiti. Nous avons besoin de développer ce projet » , a insisté Eduard Fritch.



Pour l’heure, la population, les touristes et les commerçants peuvent profiter pleinement de la beauté de ce nouvel espace public.