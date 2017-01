La municipalité interdit la baignade à Mahina

PAPEETE, 23 janvier 2017 - La municipalité de Mahina publie un arrêté d'interdiction de baignade jusqu'à une distance de 300 mètres du littoral.



" La baignade ainsi que toute activité nautique pratiquée à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés sont provisoirement interdites dans la limite des 300 mètres à partir du rivage, à compter de lundi 23 janvier 2017, et jusqu'à nouvel ordre ", précise un arrêté pris dimanche par la municipalité de Mahina.



Cette interdiction sera en vigueur jusqu'à " la levée totale par le haut-commissaire de la République de l'alerte en cours ".