La municipalité de Bora Bora se tient prête en cas de fortes intempéries

BORA BORA, le 24/01/207 - Dans un communiqué, la commune de Bora Bora informe que les services de la municipalité restent mobilisés au cas où le mauvais temps toucherait l'île, ces prochains jours. Les quartiers les plus sensibles seront surveillés de près. Le centre de gestion des déchets verts peut notamment produire du compost, ce qui réduirait le nombre de troncs d'arbres dans les quartiers. Le maire préconise également un réapprovisionnement de matériaux essentiels en temps de crise, telle que des buses pour favoriser les évacuations.



Bien qu'épargnée par les intempéries de dimanche dernier, la commune de Bora Bora reste vigilante.



Lundi matin, le maire Gaston Tong Sang a donc réuni " tous les chefs de service se sont réunis en salle de conseil pour faire le point sur les zones à protéger, en cas de fortes intempéries dans les prochains jours ", indique un communiqué.



Le maire a également pointé les zones sensibles " où les équipes techniques doivent intervenir prioritairement : les écoles, les quartiers de Povai et Vairupe qui ont subi d’importantes inondations, le temple de Faanui qui jouxte une rivière. "



Les troncs d'arbres laissés à l'abandon un peu partout, et plus particulièrement aux abords des rivières sont aussi les causes directes d'inondations. Pour éviter le débordement des rivières, le communiqué de la municipalité informe que le " centre de gestion des déchets verts peut désormais produire du compost en grande quantité. " Les habitants " ont le choix de s’y rendre avec leurs branchages ou de contacter le responsable qui se déplacera avec le broyeur. "



Des patrouilles de la police municipale effectueront des rondes tout autour de l'île pour surveiller l'état des cours d'eau.



Le maire " préconise aussi un réapprovisionnement de matériaux essentiels en temps de crise, telle que des buses pour favoriser les évacuations. Les engins (case, tractopelle, camion, élévateur…) doivent être constamment révisés pour être opérationnels. "