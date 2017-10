La ministre du Tourisme à l’avant-première du film "Gauguin"

PAPEETE, 18 octobre 2017 - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a assisté, mardi soir, à l’avant-première du film Gauguin – Voyage de Tahiti , au cinéma Concorde, à Papeete.



Ce long métrage se déroule en effet essentiellement en Polynésie, avec, aux côtés de l’acteur Vincent Cassel, une grande majorité d’acteurs polynésiens, et les paysages, la langue et la culture polynésienne sont ainsi particulièrement mis en valeur.



Ce film n’a pas laissé insensible ses spectateurs, partout où il a été diffusé, a souligné la ministre. Au-delà de la personnalité tourmentée de l’artiste, de sa vie romanesque, Paul Gauguin a laissé en héritage une superbe œuvre artistique, indissociable, dans l’imaginaire collectif, et auprès d’un très large public, de la beauté de la Polynésie.



Ce long métrage véhicule de l’émotion, plutôt que d’être dans une démarche de reconstitution historique. La ministre du Tourisme a souhaité remercier le réalisateur, Edouard Deluc, présent pour l'occasion, et la production d’avoir choisi de tourner ce film en Polynésie, en contribuant ainsi à inciter et inviter les Polynésiens à s'emparer de cette forme d'expression qu'est le cinéma.



Nicole Bouteau a par ailleurs félicité l'équipe de production locale ainsi que les acteurs polynésiens Tuhei Adams et Pua Tai Hikutini pour la qualité de leur jeu d'acteur qui a provoqué fierté et admiration auprès du public présent.