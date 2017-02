La marine inaugure deux nouvelles baleinières

PAPEETE, le 03 février 2017 - Jeudi matin, la marine nationale a inauguré deux nouvelles baleinières. Ces bateaux servent à assurer les missions de l'armée dans les îles et les atolls qui n'ont pas de passe.



Ava et Marara sont les deux nouvelles baleinière inaugurées par la marine nationale jeudi matin. Les noms des deux bateaux sont fortement symboliques " Ava signifie la passe et on comprend pourquoi parce qu'il s'agit de prendre des passes délicates et l'autre Marara, c’est-à-dire, poisson volant, là aussi on imagine bien le symbole de la baleinière dépassant le platier pour rentrer dans le lagon ." Explique le contre-amiral Denis Bertrand.