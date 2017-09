La mamie empoisonne le chien du voisin pour sauver ses poulets

PAPEETE, le 14 septembre 2017 - Une femme de 81 ans a écopé de 10 jours-amende avec sursis, ce jeudi, pour s'être débarrassée du chien de son voisin en mélangeant de l'herbicide à sa nourriture. Raison invoquée : l'animal décimait le petit élevage de poules qu'elle entretenait pour gagner un petit peu d'argent.





Maris jaloux, violents, petits voleurs et mauvais voisins ont défilé, ce jeudi, à l'audience correctionnelle à juge unique du tribunal de Papeete. Parmi les prévenus, une femme de 81 ans, renvoyée devant la justice pour des sévices et actes de cruauté envers un animal. En l'espèce, le chien de son voisin. La pauvre bête était morte dans d'atroces souffrances il y a tout juste un an du côté de la Presqu'île, agonisant pendant trois jours après avoir ingéré du désherbant que la vieille femme avait mélangé à son ma'a.



L'octogénaire, aujourd'hui gravement malade et hospitalisée, qui vit toute seule et avec peu de ressources, avait totalement assumé son geste devant les gendarmes à l'époque : " J'ai empoisonné le chien de mon voisin. Il n'était jamais attaché, il divaguait sur le chemin et il mangeait mes poules. J'avais averti le voisin que s'il ne faisait rien, je l'empoisonnerai ".



"Cela peut prêter à sourire, mais..."



Pour la défendre, l'avocat de la matahiapo est revenu sur les conditions très précaires dans lesquelles sa cliente vivait. Une maigre retraite, plus de vie sociale et la compagnie de ces poulets qu'elle nourrissait pour les revendre et gagner trois francs six sous : " Cela peut prêter à sourire, mais elle a perdu une cinquantaine de poulets pendant cette période et pour elle cela représente une somme. Elle aime les animaux, elle a aussi deux chiens et elle a prévenu son voisin à plusieurs reprises ". La vieille dame a finalement écopé de 10 jours-amende avec sursis et devra rembourser les frais d'euthanasie au propriétaire de l'animal, soit un peu plus de 40 000 francs.