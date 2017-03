La loi pour l'égalité réelle outre-mer publiée au Journal officiel

La loi pour l'égalité réelle outre-mer, définitivement adoptée par un vote à l’unanimité du Sénat le 14 février, après l’Assemblée, a été publiée ce mercredi au Journal officiel de la République française et est ainsi promulguée.Le texte, qui avait fait l’objet d’une commission mixte paritaire, restera désormais dans les mémoires surtout car il supprime le "ri sque négligeable" de la loi Morin et devrait donc faciliter l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.Hormis la suppression du risque négligeable, la loi pour l'égalité réelle outre-mer prévoit des mesures essentiellement applicables dans les DOM mais un certain nombre de dispositions sont applicables au fenua Il prévoit notamment que les Polynésiens partis étudier en métropole pourront bénéficier d'une aide financière pour revenir au fenua. Le fonds de continuité territoriale pourra financer des aides et mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d’origine dans les cinq ans après l'accomplissement d’une période de formation en mobilité.Le texte prévoit également une disposition pour couvrir les décès survenant pendant une évacuation sanitaire. Pour les familles faisant face à un deuil, des aides contribueront à la prise en charge du voyage pour obsèques et le transport du corps. Cette aide finance également le transport de corps pour un décès intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire entre les territoires d’Outre-mer ou entre l’Hexagone et les Outre-mer.