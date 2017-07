La journée du patrimoine fête Taputapuatea dans la tradition

Nous faisions partie de cette dernière génération de peuplades qui ont peuplé les continents

Et la Polynésie, au fin fond du Pacifique, était un peu oubliée avec toutes les tentacules de cette pieuvre qui s'est étalée sur toute la région. On parle souvent du triangle polynésien, c'est effectivement Rapa Nui, c'est Hawaii, c'est la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, c'est toute cette peuplade qui se voit reconnue par le classement de Taputapuatea à l'Unesco. Nous sommes heureux. Mais je voudrais inviter les autres communautés à participer à cette fête avec nous. Je pense en particulier à nos frères des Samoa, des Cook islands, à tous ceux qui se revendiquent de la souche polynésienne, du maori, du maohi. C'est avec eux que nous partagerons ces moments-là dans quelques temps

en septembre ou octobre

Nous serons regardés, l'Unesco veillera à ce que nous tenions nos engagements, l'entretien du site, réguler l'arrivée des gens, des touristes

La zone va être protégée et nous ne pourrons pas construire des immeubles de quinze étages. Il va falloir s'organiser autour de cela. Le plus important, c'est que nous mettions tous les moyens, du Pays, de l'Etat de la commune pour que l'histoire de ce site se perpétue et que nos enfants en profitent demain

Cette inscription, ce n'est pas uniquement pour notre petit noyau, ici, à Taputapuatea. C'est pour toute la Polynésie. Mon objectif en tant que maire, c'est le développement économique. Il y a plus de 146 pays qui se sont présentés le jour de la commission à Cracovie. A l'occasion de l'ouverture de notre festival Raromatai, plus de 29 000 personnes sont venues regarder notre site internet. Le flux était saturé. C'est aussi la conséquence de cette inscription. En 2016 nous avions reçu 9 000 touristes à Raiatea, aujourd'hui nous en sommes à 19 000. Le travail de développement n'en est qu'à ses débuts. Il va falloir préparer, former les gens à la préservation du site, au guide touristique. Quelqu'un est venu me voir cette semaine pour chercher un terrain pour construire un projet hôtelier de 90 clés. L'intérêt est réel et profitera à toute la Polynésie. C'est comme une chaîne. Avant d'arriver jusqu'à nous, il y a Tahiti, les archipels. Avec des emplois à la clé. Il va falloir accueillir ces visiteurs, les nourrir, leur proposer de l'artisanat. Comme je le dis aux jeunes, il n'y a plus d'emplois dans l'administration, que des remplacements. Si on veut créer de l'emploi, c'est par nous-mêmes, créer des entreprises, des micro-projets et les accompagner

Ce site à symboliquement le même niveau de reconnaissance que les pyramides d'Egypte ou la muraille de Chine

Il y a aujourd'hui moyen d'aller plus loin

Il y a eu des moments de doutes, notamment quand il a fallu décider d'inscrire le site uniquement en tant que bien français, sous la partie de l'Etat, au lieu d'un dossier transnational avec trois ou quatre parties prenantes. Il a fallu faire un deuil et expliquer aux autres communautés que cela allait se faire par la suite, qu'il fallait d'abord atteindre ce statut Unesco par le canal normal. Notre association va maintenant s'atteler pour faire reconnaître la trans-nationalité de ce site, que ce soit avec le parc national des volcans de Hawaii, le parc de Rapa Nui, la Nouvelle-Zélande… En fait c'est le triangle polynésien qu'il faut classer ! Quand on entre dans ce triangle, en Polynésie ou à Hawaii, on entre dans une aire, une civilisation, un seul et même peuple. Les Hawaiiens sont reconnus, les Maoris sont reconnus, les Rarotongiens sont aussi reconnus : quand on a réussi à faire admettre à l'humanité que ce peuple-là est une seule civilisation, je ne vois plus beaucoup d'obstacles, si ce n'est la souveraineté des Nations, à ce que cette partie du monde devienne un site au patrimoine mondial comme d'autres qui sont reconnus pour leur trans-nationalité