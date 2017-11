La grève est levée chez EDT Engie

PAPEETE, le 13 novembre 2017 - La direction d'EDT Engie a annoncée la levée de la grève, qui avait débuté le vendredi 3 novembre à 0h00, ce lundi 13 novembre 2017.





Un préavis de grève a été déposé le vendredi 3 novembre 2017 par la confédération syndicale CSIP et le syndicat des travailleurs de l’EDT STET.

Des réunions de négociations se sont tenues quotidiennement entre les représentants syndicaux et la direction , depuis le dépôt du préavis. Un protocole d’accord a été signé ce lundi 13 novembre par la direction EDT ENGIE et les représentants syndicaux met fin à la grève.

Dès mardi 14 novembre, toutes les agences seront ouvertes à Tahiti et dans les îles.



Les syndicats avaient accepté d'être reçus à 16h30 par le Haut Commissaire. Un accord ayant étant été trouvé, cette rencontre n'a finalement n'a pas été nécessaire.