La grève est levée à La Dépêche de Tahiti

PAPEETE, le 30/11/2017 - Selon les syndicalistes, le patron de La Dépêche de Tahiti, Dominique Auroy aurait accepté de faire machine arrière concernant son projet d'externalisation au sein de l'imprimerie et de la Centrale tahitienne de distribution (CTD). L'activité a donc repris pour tout le personnel qui s'est mis en grève, la semaine dernière.



Les négociations, entamées ce jeudi après-midi, ont été bénéfiques pour les deux parties, puisqu'un accord a été trouvé.



En effet, le patron de ce groupe de presse, Dominique Auroy a accepté, selon les syndicalistes, de faire machine arrière au sujet de son projet d'externalisation au sein de l'imprimerie et de la CTD. " Il a suspendu ce projet et l'imprimerie poursuivra son activité jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre d'accord à ce sujet ", confie Cyril Legayic, directeur général des services de la CSIP.



Et pour que ce dossier soit accepté par les syndicalistes, il faudra que la direction fournisse des preuves écrites sur l'avenir du personnel concerné par cette externalisation.



La prime du 13ème mois sera maintenue, mais dans des configurations différentes. Elle devrait être versée en trois fois.



Au sujet, cette fois-ci, des salariés qui ont intenté une affaire devant la justice, Dominique Auroy aurait, selon Cyril Legayic, accepté de les indemniser.



Concernant à présent, l'élection des délégués du personnel, les différentes parties ont accepté de la mettre en place le 15 décembre.



Le protocole d'accord a été signé ce jeudi soir, et l'impression des journaux a repris dans la foulée.