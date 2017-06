La grève des pompiers d'ADT prend fin

PAPEETE, le 06 juin 2017 - La direction d’ADT et les représentants du syndicat O oe to oe Rima et du SSLIA de Tahiti-Faa’a sont parvenus à un accord de fin de conflit qui a été signé le mardi 06 juin 2017 à 11h15.





La direction d'ADT et les syndicats de O oe to oe Rima et du SSLIA de Tahiti Faa'a sont, enfin, arrivés à signer un accord de fin de conflit mardi en fin de matinée. la direction d'ADT a annoncé la fin du conflit et "La reprise du travail est prévue à compter de 7h00 demain, 7 juin 2017."

Selon le communiqué de presse, "le programme de vol prévu reste assuré par une équipe restreinte".