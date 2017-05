La gendarmerie retrouve plus d'un millier de bijoux

Dans le cadre d’une enquête judiciaire relative a de nombreux cambriolages commis sur l’île de Tahiti, la gendarmerie nationale, en lien avec le haut commissariat de la République française en Polynésie, met en ligne de nombreuses photographies de bijoux découverts afin d’identifier les éventuelles victimes de vols commis à Tahiti et Mooréa.Les gendarmes ont interpellé plusieurs malfaiteurs et receleurs. Plus d’un millier de bijoux ont été découverts, les objets sont en cours d’identification.Vous avez été victime d’un vol portant sur des bijoux ( bagues, colliers, bracelets, pendentifs, montres, perles et pièces de monnaies ) au cours de ces deux dernières années, vous êtes invités à consulter la page Facebook où sont hébergées les photographies à l’adresse suivante :lien Face book : https://www.facebook.com/pg/Haut-commissariat-de-la-République-en-Polynésie-française-484170778452895/photos/?tab=album&album_id=654603591409612

sur le site internet du HC : ici Si vous reconnaissez un ou plusieurs objets comme étant propriété avec justificatifs ( Photographies, factures, plaintes ), contactez le centre opérationnel de la Gendarmerie de Papeete au :