La fréquentation en hôtellerie internationale progresse de 10,9 % en mai

PAPEETE, 28 juillet 2017 - La fréquentation en hôtellerie internationale a progressé de 10,9 % par rapport à mai 2016, constate l'Institut de la statistique en Polynésie française.



L'ISPF publie vendredi son point de conjoncture n°16, au sujet des chiffres de la fréquentation hôtelière en Polynésie française en mai dernier. Par rapport à mai 2016, une amélioration de 10,9 % de de la fréquentation en hôtellerie internationale est enregistrée au cours du mois de mai cette année. Cette hausse s’observe dans les hôtels des les du Vent et des îles Sous-le-vent. Elle est particulièrement vigoureuse sur l'île de Bora Bora qui représente 33 % des nuitées consommées en Polynésie française ", note l'ISPF en constatant une amélioration de l'ensemble des indicateurs de gestion par rapport à mai 2016 : le coefficient moyen de remplissage (CMR) s’établit à 73,9 % en augmentation de 3,6 points, le revenu moyen par chambre louée (RMC) augmente de 16 % et s’établit à 39 062 Fcfp. Le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) est en hausse de 22 % et atteint 28 875 Fcfp.



En cumul depuis le début de l’année, le CMR s’établit à 63,9 %, soit une progression de 1,2 point par rapport à l’année précédente.



L’ISPF réalise une "Enquête fréquentation hôtelière" (EFH) depuis 2007. Cette opération est réalisée tous les mois de l’année avec le concours de 42 hôtels internationaux de Polynésie française. Les hôteliers de Polynésie française répondent à un questionnaire qu’ils transmettent à l'Institut de la statistique. Les informations collectées portent sur l’origine géographique de leurs clients, le nombre de chambres offertes et vendues ainsi que la recette hébergement.