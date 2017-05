La frappe paumotu à l'honneur pour la deuxième édition du Ta'iri Pa'umotu

PAPEETE, le samedi 6 mai 2017 - Le 2ème concours de Ta'iri Pa'umotu s'est déroulé vendredi soir, à la maison de la culture. PLusieurs groupes de musiciens ont pu faire profiter de leur talent au public au cours de cette soirée.





La particularité de la frappe paumotu sur ukulélé a été mise en avant pour cette deuxième édition du Ta'iri Pa'umotu. Organisé sous l’égide du ministère de la Culture, du conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) et de la Maison de la Culture, le concours s'est déroulé vendredi soir à la maison de la culture.



Cet événement a rassemblé des groupes composés de quatre à cinq musiciens qui devaient montrer leur virtuosité, pendant des prestations de cinq à huit minutes, avec guitares et ukulele notamment, et ce sur différents styles musicaux (kaina, valse, pata’uta’u, marche, samba, foxtrot, rumba, ou encore rock et reggaeton).



L’année dernière, l’événement avait rassemblé 18 groupes et plus de 600 personnes et, cette année encore, le succès a été rendez-vous.