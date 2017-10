La fonction publique fait salon à l'Université

PUNAAUIA, 19 octobre 2017 - L'Université de la Polynésie française a accueilli jeudi la 7e édition du Carrefour de l'emploi public.



Le Carrefour de l'emploi public était organisé jeudi matin organisé pour la septième année consécutive par l’université de la Polynésie française et les trois fonctions publiques présentes sur le territoire : celles du Pays, des communes et de l'État. La manifestation permet d'offrir les conditions d'une rencontre concrète entre toutes les personnes intéressées par une carrière dans le secteur public (étudiants, demandeurs d'emploi...) et les professionnels. L'occasion de rencontrer en un lieu unique tous les professionnels, potentiellement recruteurs, pour des emplois, des stages afin de mieux connaître la fonction publique et comprendre comment y accéder. Cette année, on estime qu'environ 800 visiteurs ont participé à l'événement, de 8 heures à 13 heures dans le bâtiment A du campus d’Outumaoro.



Le public visé par la manifestation se compose d'étudiants de l’UPF et plus généralement des élèves de l’enseignement supérieur (dont les BTS, les classes prépa, l’ECT, ESCB et l’ISEPP). Le Carrefour de l'emploi public s'adresse également aux jeunes diplômés en dynamique d’insertion professionnelle ou de demande de stages, aux demandeurs d’emploi ou toute personne intéressée par une carrière dans le secteur public.



Cette année, 21 administrations ont été représentées au Carrefour de l'emploi public par 80 professionnels environ dans huit ateliers thématiques. L'événement a offert la possibilité aux visiteurs de participer à 27 créneaux de simulations d’entretiens avec un jury de concours. Jeudi matin, plusieurs démonstrations métiers de services actifs et présentations de matériels et de véhicules (pompiers, gendarmerie, police municipale...).