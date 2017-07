La e-santé au service des mères et de leurs bébés dans les pays du Sud

Paris, France | AFP | lundi 03/07/2017 - De nombreuses initiatives en Afrique et en Asie utilisent les nouvelles technologies pour améliorer la santé des femmes enceintes et des jeunes enfants, un domaine où la "e-santé" semble particulièrement adaptée.

Sur les neuf projets récompensés lundi par l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, six concernent ainsi des actions pour réduire la mortalité chez les mères et leurs nouveau-nés ou pour améliorer la couverture vaccinale des jeunes enfants.

Pour pallier la difficulté à collecter les données de vaccination, l'indien Khushi Baby propose ainsi un petit pendentif à mettre autour du cou du bébé, qui contient une puce sans contact dont les données ne peuvent être lues que par le personnel soignant.

En Ethiopie, l'application mobile "Safe Delivery" fournit des conseils aux sages-femmes, qui travaillent parfois dans des zones très isolées, sur la conduite à tenir en cas de complications lors de l’accouchement, au moyen notamment de vidéos animées.

"La santé mère-enfant est l'un des domaines où il y a le plus de besoins" dans les pays en voie de développement, avec des décès "qu'on pourrait éviter s'il y avait une bonne surveillance, un meilleur accès aux services de santé", analyse Béatrice Garrette, directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, qui a créé cet "observatoire il y a deux ans".

C'est pourquoi la "e-santé" constitue "un outil idéal pour changer les comportements, sensibiliser les personnes", explique-t-elle à l'AFP.

L'an dernier, l'Observatoire a ainsi récompensé le programme OPISMS, soutenu par le ministère de la Santé ivoirien, qui rassemble un carnet de vaccination électronique, un service de rappel des dates de vaccination et la diffusion d'informations de sensibilisation. Dans le pays, où le taux de distribution des vaccins tombait de 85% pour la première dose à 50% pour la deuxième dose, ce taux est remonté "à 70% pour les personnes suivies grâce à l'application", souligne son créateur Etché Noel N'Drin.

L'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud cherche à "repérer des initiatives qui ont un véritable apport sur le terrain" et à "donner une visibilité à tous ces acteurs".

Pour atteindre les populations visées, la plupart s'adaptent aux particularités locales et aux technologies disponibles sur place, avec un accès sans connexion internet continue ou des versions en langues locales.

La Fondation Pierre-Fabre, actionnaire majoritaire des laboratoires du même nom, a été créée en 1999 pour améliorer l'accès aux médicaments et aux soins dans les pays les moins avancés.