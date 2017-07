"La douceur d'une chanson polynésienne" au CHU de Toulouse

PAPEETE, le 25 juillet 2017 - Une jeune polynésienne hospitalisée en France apporte un peu de soleil à l'hôpital de Toulouse.



Le centre hospitalier universitaire de Toulouse (31) est tombé sous le charme de la Polynésie française. La "faute" à Yovenah, sa voix, sa guitare, et son interprétation de Tehere de Sabrina Laughlin. L'adolescente de 16 ans, originaire de l'île de Raiatea, a été hospitalisée en juin dernier à l'hôpital des Enfants.



Yovenah a croisé la route, au cours de son séjour, du guitariste et chanteur François Rigaud qui, grâce au soutien de l'association Hôpital Sourire, intervient régulièrement pour partager des moments musicaux avec les enfants et adolescents hospitalisés.



"Yovenah chante et joue de la guitare elle aussi, ces deux-là étaient faits pour s'entendre", peut-on lire sur la page facebook de l'hôpital toulousain, qui propose depuis quelques jours à son public de découvrir en vidéo "la douceur d'une chanson polynésienne" à travers ce duo. La vidéo a déjà été vue près de 8 000 fois.