La diva néozélandaise Kiri Te Kanawa annonce sa retraite

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 13/09/2017 - La chanteuse d'opéra néozélandaise Kiri Te Kanawa, considérée comme l'une des plus grandes sopranos contemporaines, a annoncé mercredi sa retraite à l'âge de 73 ans.



Kiri Te Kanawa, qui n'a pas chanté en public depuis environ un an, a déclaré à la BBC qu'elle n'avait pas l'intention de monter à nouveau sur scène. "Je ne veux pas entendre ma voix, elle fait partie du passé", a-t-elle dit à la chaîne britannique. "Lorsque j'enseigne à de jeunes chanteurs et que j'entends leurs belles, jeunes et fraîches voix, je ne veux pas placer ma voix à côté des leurs".



Pendant plus de cinq décennies de carrière, Kiri Te Kanawa a offert sa voix aux publics des plus prestigieux opéras du monde. "J'ai eu une carrière assez incroyable", a déclaré celle qui est devenue mondialement connue après avoir chanté lors du mariage du Prince Charles et de Lady Diana en 1981, lors d'une cérémonie retransmise en mondiovision pour plus de 600 millions de téléspectateurs.



Le tournant de sa carrière remonte à 1971, lorsqu'elle incarne la comtesse Almaviva dans l'opéra de Mozart "Les Noces de Figaro", au Royal Opera House de Londres. Elle se retrouve ensuite propulsée parmi l'élite de l'opéra mondial, partageant la scène avec des ténors comme Jose Carreras ou Placido Domingo.



"Dame" Kiri Te Kanawa, puisqu'elle fut anoblie en 1982, avait renoncé aux plus exigeants de ses rôles d'opéra en 2004, tout en continuant à faire des apparitions lors de concerts. Elle s'est consacrée à une fondation pour encourager les jeunes chanteurs et musiciens d'opéra néozélandais. En 2013, elle a touché une nouvelle génération de fans en interprétant la soprano australienne Nellie Melba dans la série télévisée à succès "Downton Abbey".