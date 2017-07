La direction de la Santé lance son site internet

PAPEETE, le 27 juillet 2017 - La direction de la santé a inauguré, jeudi matin, son nouveau site internet adapté à tous les supports informatiques.



www.service-public.pf/dsp, c'est l'adresse que la direction de la santé attendait depuis plus de vingt ans. Chose promise, chose faite. Jeudi 27 juillet, le ministre de la Santé Jacques Raynal a lancé le premier site de la direction de la santé.



Ce site dit "responsive" s'adapte à tous les supports informatiques, ordinateur, téléphone, tablette. Il a pour objectif de faire connaître la direction de la santé et de garantir sa présence sur la toile, de présenter et valoriser ses missions, ses prestations et ses métiers, d'offrir en continu une information de qualité, fiable et à jour, de développer pour les usagers l'accès à des télé-services.



Ainsi, le site internet de la Direction de la santé met en avant des fiches thématiques sur les programmes encours comme la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, la campagne pour l'allaitement. Une partie recrutement sera également mise en avant avec la diffusion sur un seul site de l'ensemble des offres d'emplois, stages et formations concernant la direction de la santé. Par ailleurs le ministère de la santé a décidé de mettre en place la création d'un vivier d'étudiants polynésiens en école de médecine ou dans le secteur de la santé afin de faciliter leur embauche à leur retour sur le territoire.



Enfin, la page internet de la direction de la santé met en place la géo-localisation de l'ensemble des structures de santé publique qui permet de situer les postes de santé, les infirmeries, dispensaires et hôpitaux sur l'ensemble du territoire.



Dans les semaines à venir, la direction de la santé verra également naître une page Facebook ainsi qu'un onglet pour le bureau de veille sanitaire, une bibliothèque de dossiers santé ainsi que les télé-services