La direction de Pacific Press répond aux rumeurs

PAPEETE, le 23 novembre 2017- Largement évoquée par les partenaires sociaux, les salariés et la direction du groupe la Dépêche dans le cadre de son mouvement de grève , la direction juridique du groupe Moux, propriétaire de Pacific Press précise :

A l’heure actuelle, sollicitée par Dominique Auroy, Pacific Press, dont c'est l'objet social, a répondu à une demande de travaux d’impression. Seules des propositions commerciales ont été transmises aux différents groupes de la Dépêche pour des travaux d’impressions de catalogues, du journal La Dépêche de Tahiti et du Tiki Mag.

Concernant les postes éventuels, il n'a jamais été, et il n'est nullement question dans ces propositions, d’embauche de personnel.

La direction dément également toute rumeur de fusion ou de rachat, évoquée dans la presse.