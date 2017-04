La député-maire de Nouméa (UDI) soutient Emmanuel Macron

Nouméa, France | AFP | vendredi 20/04/2017 - Sonia Lagarde, députée-maire de Nouméa qui siège au sein du groupe UDI à l'Assemblée nationale, a apporté vendredi son soutien à Emmanuel Macron, pour l'élection présidentielle, estimant qu'il représente "une véritable alternance".

"Il est le seul aujourd'hui qui, dans un esprit d'ouverture, propose de rallier les intelligences de droite, de gauche et du centre pour faire avancer la France et mettre en place les réformes dont elle a besoin", a indiqué Mme Lagarde dans un communiqué.

Sonia Lagarde, qui ne se représente pas aux prochaines élections législatives, avait voté pour Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre.

Alors qu'un référendum d'autodétermination aura lieu en Nouvelle-Calédonie au cours du prochain mandat présidentiel en 2018, Sonia Lagarde a salué le positionnement de M. Macron "en faveur du maintien de notre pays au sein de la communauté nationale".

Le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes a publié vendredi les réponses de sept des onze candidats à des questions concernant directement l'archipel français du Pacifique sud.

"Même si pour ma part, je souhaite que la Nouvelle-Calédonie reste dans la communauté nationale, ce sera aux Calédoniens et aux Calédoniennes de décider de l'avenir", a déclaré le candidat d'En marche, à propos du scrutin d'autodétermination.

Il a ajouté que "quel que soit ce choix, la République sera aux côtés de la Nouvelle-Calédonie car il ne peut y avoir de rupture dans notre histoire commune".