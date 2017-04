La dengue et la leptospirose ont fait 2 morts en 2016

Au cours de l'année 2016, le bureau de veille sanitaire a enregistré 111 cas de leptospirose. Si le BVS surveille les récurrences de la maladie tout au long, c'est surtout au cours de la saison des pluies et lors d'intempéries qu'elle se déclare le plus souvent.



Ainsi, on constate que le nombre de cas de leptospirose confirmés par prélèvement n'a eu de cesse de diminuer depuis 2013 passant de 153 à 135 cas en 2014, puis 144 en 2015 et enfin atteindre les 111 cas en 2016.



En 2016, ce sont les personnes âgées entre 20 et 29 ans qui ont le plus été touchées par la maladie, par ailleurs la grande majorité des cas se sont déclarés dans l'archipel de la Société, notamment à Tahiti et Raiatea chez des agriculteurs, des randonneurs ou des surfeurs. A noter que l’incidence est en très forte augmentation aux Marquises. Elle reste également élevée aux Iles-sous-le-Vent.



Sur les 111 cas de leptospirose, 67 patients ont dû être hospitalisés, 18 ont dû passer en réanimation et un est décédé.