La déclaration de TVA et de CST bientôt dématérialisée

PAPEETE, le 19 octobre 2017 - A l'occasion de la troisième Journée de l'innovation publique, la direction des impôts a annoncé ouvrir le mois prochain son premier service de déclaration en ligne. Les entreprises et patentés pourront déclarer et payer leur TVA entièrement en ligne. L'année prochaine, ce sera au tour de la CST et d'autres impôts de rejoindre le mouvement numérique.



Le mardi 17 octobre, la journée de l'innovation publique a rassemblé à la présidence tous les acteurs du changement au sein de notre gouvernement. Si la baleine administrative de renvoie toujours pas l'image d'un grand dynamisme, certains bougent plus vite que d'autres. Le plus exemplaire étant le service des impôts (voir interview) qui lance sa première télé-déclaration fiscale dès ce mois de novembre.



Mais citons aussi le portail de l'administration, www.net.pf, qui a continué son développement depuis que nous vous le présentions en 2016, à l'occasion de son lancement pendant la deuxième Journée de l'innovation publique. Désormais Net.pf inclut aussi les services de l'État, les entreprises publiques et tente de référencer tous les services des communes, pour offrir aux internautes un point d'accès unique et moderne à toute l'administration polynésienne. "Nous avons déjà 14 000 connections par mois, et ça progresse toutes les semaines. Le moteur reste celui présenté l'année dernière, il suffit de poser une question ou de rentrer quelques mots-clés pour avoir sa réponse ou accéder aux formulaires que l'on cherche. Et si l'on ne trouve pas, il y a la petite icone 'dites-le nous' en haut à droite pour que le rajoutions" explique Éric Béat, directeur de la modernisation et des réformes de l'administration.



Parmi les autres sujets abordés, notons la modernisation de la réglementation des services publics, les retours d'expérience de Otia (le service dématérialisé des affaires foncières pour accéder au cadastre), la publication de Ti'arama (la base de donnée en ligne du droit du travail), le nouveau site du service de la jeunesse et des sports, ou encore l'application Agent du Vice-rectorat.



Jan-Phillipe Pealat, directeur des systèmes d'information du vice-rectorat, a ainsi présenté cette application Agent : "elle va permettre aux fonctionnaires métropolitains qui sont candidats à un poste en Polynésie d'avoir un dossier traité quatre à cinq fois plus vite". Le principe : Agent est un site internet unique qui va guider le candidat dans l'élaboration de son dossier, lui permettre de numériser directement les pièces demandées avec l'appareil photo de son téléphone, et va permettre aux différentes administrations polynésiennes qui vont traiter les dossiers de se coordonner plus efficacement. En particulier, le traitement des pièces n'aura plus besoin d'être faite plusieurs fois, avec des dossiers physiques à transporter, archiver, et qui souvent se perdaient… le numérique va permettre aux 2000 candidats à la vie polynésienne qui font un dossier chaque année d'éviter bien des crises de nerfs.



Enfin, l'invitée d’honneur de cette édition 2017 était Olivier Gaston, directeur général délégué de la Société de développement et de promotion de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon (SODEPAR). Il a évoqué la politique d’innovation à Saint-Pierre et Miquelon avec notamment une présentation des secteurs en voie de développement, dont l’économie numérique, avec la pose d’un câble numérique sous-marin et le Schéma d’aménagement numérique, tous deux prévus en 2018.