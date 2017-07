"La danse je l'ai dans la peau, sous la peau, je la transpire"

PAPEETE, le 20 juillet 2017 - Makau Foster a présenté son dernier heiva i Tahiti en tant que chef de troupe. C'est au sommet de sa gloire, en remportant le prix Madeleine Moua qu'elle commence à se retirer de la scène et du monde de la danse. Le lendemain de sa victoire, elle se confie sur sa carrière, ce prix et l'avenir… dans une interview chargée d'émotion





Tu as remporté le Heiva, c'est la consécration d'une carrière ?

Oui. 2017 m'a apporté beaucoup de joie. J'ai remporté plein de prix tout au long de ma carrière, sans jamais réussir à gagner le Heiva i Tahiti. C'est fait. Je suis très fière de ce spectacle.

C'est la consécration de mon travail, de six mois de répétition, mais c'est surtout la récompense du travail des danseurs. Ça valait la peine d'attendre. Ce prix est pour eux.



Tu as annoncé que ce serait ton dernier Heiva, ta décision est prise ?

C'est mon dernier Heiva. La troupe continue. Il y a Kohai, Poerani et Frankie, j'ai déjà assez d'éléments pour continuer. La suite n'est pas le problème. Le vrai souci c'est le financement, trouver les bonnes personnes, les jeunes, des gens qui veuillent bien danser et qui comprennent que c'est important.

La relève est assurée, ils l'ont prouvé cette année. (…) Comme j'ai commencé à lâcher les rênes, je les ai laissé travailler. J'ai vraiment délégué cette année. Chacun avait un rôle. Je vais pouvoir me consacrer à ce qui me plait. Je serais toujours là. Je resterai aussi un garde-fou, toujours présent pour leur rappeler la signification de chaque pas, chaque geste.



Tu prends ta retraite, mais est-ce que tu arrêtes complètement la danse ?

J'ai la danse en moi. Même si je suis aux Tuamotu je continuerai de danser, mais pas comme maintenant.

Aujourd'hui, je danse matin, midi et soir. J'ai dansé tous les jours de ma vie. Je suis enfermée dans ma salle de danse du matin jusqu'au soir. Je pense que l'usure commence à se faire sentir.

Je vais avoir 62 ans, j'ai besoin de prendre soin de mon corps pour que je puisse pouvoir profiter un peu plus encore. Mes genoux, mes chevilles, mon dos commencent à me faire mal. Si je continue jusqu'à 70 ans, je pense que je serai assise et je ne pourrai plus rien faire. La santé, la famille rentrent en compte.

Je vais finir les projets que j'ai commencés. Je céderai vraiment ma place l'année prochaine, mais le sacrifice doit s'arrêter.