La culture à l'honneur au collège de Afareaitu

MOOREA, le 06/03/2017 - L'établissement a célébré sa journée polynésienne vendredi dernier. Les collégiens ont profité de cet évènement pour démontrer, à travers différentes activités, leurs connaissances sur la culture polynésienne.



Le collège de Afareaitu a organisé, vendredi dernier, sa journée polynésienne.



Les enseignants, le personnel administratif ainsi que l’ensemble des élèves de l’établissement ont participé avec fierté à cet évènement, placé sous le signe de la culture et des langues polynésiennes.



Après la cérémonie du Kava, la journée s’est poursuivie avec l’organisation de plusieurs activités culturelles.



Au programme : fabrication de couronnes (coquillages, fleurs…), percussions traditionnelles, tressage (feuilles de cocotiers, pandanus,…) ou encore les " tū'aro mā'ohi " (sports traditionnels).



Les activités, qui avaient été préparées dans le cadre des cours de reo mā’ohi, étaient animées en langue tahitienne par les collégiens. Ces derniers ont partagé leurs connaissances culturelles qu’ils ont acquises aussi bien, en classe qu'au sein de leurs familles. Un savoir-faire qu'ils ont parfaitement reproduit durant les ateliers notamment, comme celui du tressage de pandanus, où les collégiens originaires de Mai'ao, ont effectué avec brio cette tâche.



Pour les professeurs de reo mā'ohi, cette journée culturelle est nécessaire pour ces jeunes adolescents.



" Beaucoup d’élèves ont des difficultés avec les langues polynésiennes, ils mélangent souvent le français et le tahitien. Il faut qu’ils parlent leur langue, et qu’ils s’approprient leur culture. D’où, l’importance de cette journée. C’est un événement de partages et d’échanges ", explique Vaitiare Cruvellier, professeur de reo mā’ohi.



Les organisateurs ont aussi profité de cette occasion pour mobiliser les matahiapo de l'île, afin qu’ils transmettent leurs connaissances sur les légendes de l’ile sœur.



Cette journée très enrichissante s’est terminée autour d’un grand mā'a Tahiti.