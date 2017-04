La cuisine de Vaipuarii : végane et locale

PAPEETE, le 9 avril 2017 - En février Vaipuarii Tapiero-Kight a lancé sur Facebook : La cuisine de Vaipuarii. Une page qui diffuse des recettes de son cru et partage des conseils. Le succès est sans appel. Les fans affluent. Elle sera au village de l’alimentation et de l’innovation (VAI) du 20 au 22 avril avec la pâtissière Anaïs Bergeretti (Gourmandises végétales). Vaipuarii a imaginé un atelier sur le goûter d’anniversaire sain.



La transition s’est faite petit à petit. Vaipuarii Tapiero-Kight et sa famille ont tranquillement changé leur alimentation, éliminant au fil du temps le lait, la viande, le poisson… Le déclic a eu lieu il y a un peu plus d’un an. "J’ai deux enfants en bas âge, l’aîné a 3 ,5 ans, il est asthmatique et a des problème pulmonaire. Nous avons constaté que les produits laitiers provoquaient des crises chez lui. Son frère de 2 ans fait de l’eczéma, il est aussi sensible aux produits laitiers. " La famille a retiré le lait et ses dérivés de son alimentation.



Vaipuarii Tapiero-Kight qui a elle-même au a gérer des problèmes de poids s’est intéressée à l’alimentation et ses conséquences sur la santé. " Et puis il y a tout l’aspect, je dirais moral. À force de me renseigner j’ai commencé à limiter la consommation de viandes, de poissons… On s’imagine une vache laitière en train de brouter tranquillement dans une prairie ce qui n’est pas du tout le cas en réalité. "



La production agro-alimentaire, l’origine et le circuit de la viande, l’exploitation intensive et les souffrances que tout cela entraîne n’ont pas laissé Vaipuarii Tapiero-Kight indifférente. " On ne peut plus faire semblant d’ignorer tout ça. Je demande à mes enfants de faire preuve d’empathie, je ne peux pas en parallèle continuer cautionner le système tel qu’il existe. C’est dissonant, il faut un peu de cohérence !"



Plus d’un millier de fans



" J’aime cuisiner ", indique Vaipuarii Tapiero-Kight. " Il y a peu mes amis et ma famille m’ont encouragée à ouvrir une page Facebook pour partager mes recettes et mes trucs. Il y a des recettes que j’ai inventées, d’autres que j’ai revisité, comme l poisson cru au lait de coco ." Sur sa page, elle poste des recettes véganes faites à partir de produits locaux et disponibles facilement et qui soient rapides à faire. " Nous n’avons pas le temps de cuisinier, je cherche des idées de plats qui mettent 20 à 30 minutes tout au plus."



Professeure d’anglais à l’université de Polynésie française, Vaipuarii tapiero-Kight vit sur la presqu’île, à Tuahotu. " Je ne suis pas la seule à avoir un long temps de transport. J’en tiens compte pour la diffusion sur ma page. J’essaie aussi de proposer des choses faciles à réaliser, nous n’aimons pas touts cuisiner. " Elle pense par ailleurs aux familles avec des enfants en bas-âge. La démarche plaît. "Je ne pensais pas que cela susciterait tant d’intérêt." Les fans sont plus d’un millier.



Rendez-vous au village de l’alimentation



Vaipuarii Tapiero-Kight a mis au point un atelier sur les goûters d’anniversaire pour les enfants qu’elle co-animera avec Anaïs Bergeretti (Gourmandise végétale). Des goûters d’anniversaire sains, équilibrés, peu sucrés, sans colorants mais néanmoins savoureux et faciles à réaliser.