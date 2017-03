La commune veut ouvrir le littoral au public

PAPEETE, le 24 mars 2017 - Vendredi dernier, la commune de Punaauia a tenu son conseil municipal. À cette occasion les comptes administratifs et de gestion 2016 ont été validés, le budget de la commune a été voté et enfin le maire est revenu sur les grands projets d'investissement prévus par le plan d'investissement pluriannuel, dont notamment le parc de Vaipoopoo qui devrait être finalisé avant la fin de l'année.



Les comptes de la commune de Punaauia sont exemplaires. Le trésorier payeur a révélé un bilan financier excédentaire, une capacité d'autofinancement sur sept mois, un taux de financement très bas pour l'année 2017… La commune réunit donc les conditions idéales pour investir massivement dans le développement de ses infrastructures et des services qu'elle peut proposer à ses habitants.



Ainsi, dans le cadre du plan d'investissement pluriannuel, la commune a prévu une série d'investissements dont une grande partie a pour objectif d'ouvrir le littoral au public. " Nous avons un plan pluriannuel d'investissement, il est très audacieux. C'est une enveloppe qui va jusqu'à 1,7 milliard. Ces projets vont s'étaler sur une période de deux ou trois ans. Nous avons de quoi participer en fonds propres à l'investissement de ces projets d'envergure. Le parc de Vaipoopoo devrait voir le jour dans le courant de l'année ", indique le tavana de Punaauia, Ronald Tumahai. Les premiers travaux de ce projet devraient débuter courant juillet.



La commune a d'autres projets pour permettre l'accès au littoral aux habitants de la commune. En effet, un projet de marché " flottant " est en train d'être élaboré. Ce marché sur pilotis est prévu sur le littoral au niveau du magasin Week-end. L'objectif est de faire un marché comme à Pirae ou à Papeete, mais de façon innovante et écoresponsable. "Pour que ce projet se fasse, nous devons d'abord régler la question foncière et l'occupation du domaine maritime public" , nous indique-t-on à la commune de Punaauia. "On a des propriétaires fonciers qui ont des petits bouts de terre qui longent cette parcelle. Il y a au moins quatre ou cinq parcelles, dont une qui est en indivision. Tant que ces problèmes ne seront pas réglés, ce projet ne pourra pas sortir de terre."



L'autre projet évoqué est celui du fare va’a de Orohiti. Les va'a qui se trouvent actuellement à Vaipoopoo, sur la plage devant la mairie, devraient être déplacés à Orohiti avant l'été. "On va faire des petites réalisations d'aménagement de pontons flottants. La question du fare va'a devrait être à l'étude cette année. "



L'aménagement du grand complexe sportif d'Outumaoro devrait également commencer dans le courant de l’année. Tout comme l'ouverture d'un accès à la mer au niveau de l'école 2+2. " Nous avons programmé l'acquisition de plusieurs parcelles de terre. La petite placette à côté de l'école 2+2 sera aménagée pour agrandir l'école, mais aussi ouvrir la plage à la population ", explique Ronald Tumahai. Au niveau de PK 18 côté montagne, un projet d'aire de jeu est également prévu ainsi qu'une maison de quartier pour permettre aux scolaires d'utiliser cet espace-là et d'en profiter. Enfin, au-dessus du cimetière de Vaitavere, la commune a prévu " d'aménager l'espace pour des activités ludiques et permettre, par exemple, aux associations de la commune comme les groupes de danse qui n'ont pas d'endroits où s'entraîner (et occupent les zones industrielles) de s'entraîner dans un espace dédié à cela ".



Le dernier gros projet qui devrait être mis à l'étude cette année est celui de la renaissance urbaine d'Outumaoro. Près de 200 familles seraient concernées par ce gros chantier.