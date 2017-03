La commune de Taiarapu-est fêtera son carnaval dimanche

TAIARAPU EST, le 30/03/2017 - Le thème qui a été retenu pour cette édition est "les archipels". La manifestation se fera en deux temps : la parade des chars sur la route de ceinture et le concours de danse moderne à la zone industrielle de Faratea. L'ambiance sera assurée par l'association de cars audio "Tahiti Nui Djeun's Zik". Et quatre associations concourront pour cette manifestation.



La commune de Taiarapu-est est en fête, elle célébrera son carnaval dimanche de 17 heures à 23 heures. Pour cette manifestation, quatre associations représentant chaque commune associée seront en compétition pour décrocher les premières places dans deux catégories distinctes : parade des chars sur la route de ceinture et le concours de danse moderne à la zone industrielle de Faratea.



L'ambiance sera assurée par l'association Tahiti Nui Djeun's Zik et le thème qui a été retenu par l'association Mautifau, organisatrice de l'événement est " les archipels ".



Durant la parade des chars, la route de ceinture sera fermée entre le rond-point de Carrefour jusqu'à la Banque de Polynésie, de 17 heures à 20 heures. " Une déviation se fera via la route de chez Loula & Rémy ", explique l'équipe organisatrice.



Les gendarmes assureront la circulation pour celles et ceux qui circuleront vers Papeari. " Lorsque le premier char passera devant la Banque de Polynésie en direction de Faratea, la circulation des automobilistes ne se fera plus que sur une seule voie, celle dans le sens Faaone-Tautira. Celles et ceux qui voudront se rendre à Faaone devront attendre que tout le cortège passe jusqu'à Faratea. "