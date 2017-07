La commune de Faa'a sanctionne l'incivisme à côté de l'aéroport

PAPEETE, le 24 juillet 2017 - Suite à l'image d'un amas de déchets à l'entrée de l'aéroport publié sur notre site. La commune de Faa'a a décidé de sévir. Ainsi lundi matin, les policiers municipaux ont rédigé une contravention à l'égard du propriétaire du terrain.



" Voilà ce que l'on voit quand nous allons à l'aéroport de Tahiti où il y a des centaines de touristes et de Polynésiens qui passent devant, pour se rendre à l'arrivé ou au départ" , s'indignait un " fidèle lecteur " de Tahiti Infos, vendredi matin, en joignant cette photo. Selon la commune les déchets se trouvent sur la propriétaire de la société aérienne Air Tahiti.

Suite au buzz de la photo sur les réseaux sociaux et les réactions et commentaires des lecteurs la commune de Faa'a s'est décidée à intervenir.

Lundi matin la mairie a contacté "la compagnie aérienne Air Tahiti, acteur majeur de l'industrie touristique polynésienne, afin de procéder au nettoyage de leur propriété. En l'absence de réponse d'un responsable, les agents de la Police municipale ont constaté l'infraction. Une amende est en cours de rédaction. "

Dans son communiqué de presse, la commune de Faa'a rappelle aux citoyens que " pour tout signalement de ce genre de situation nous recommandons à chaque citoyen de se rapprocher de la brigade municipale en appelant au 40 50 22 00 "