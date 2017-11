La communauté thaï a fêté les lumières

PAPEETE, le 8 novembre 2017 - Samedi 4 novembre, la communauté thaï et les amoureux de la culture du pays du sourire se sont retrouvés à Arue. Ils étaient une centaine pour fêter Loy Krathong 2560, la fête de la lumière de l’an 2560 selon le calendrier bouddhique. Les fonds récoltés seront remis jeudi au parc Paofai à l’association Voir ensemble.



C’est l’une des première manifestation formelle de la communauté thaï de Tahiti qui est en train de se structurer. Son président, Vincent Sukasem rapporte : " nous avons célébré Loy Krathong, la fête des lumières. Nous étions une centaine, des Thaïlandais ainsi que des amoureux de la culture et du pays ". Au total, la communauté compte 56 membres. Elle est ouverte à tous.



Découverte culturelle et gastronomique



La soirée a consisté en une démonstration de fabrication de Krathong (corbeilles), le lancer de ces corbeilles dans le lagon, le lâcher de lanternes célestes illuminées, la démonstration de boxe thaï, un spectacle de danses folkloriques thaïlandaise dites Ram ouayporn (danse de la bénédiction), Ram tien (danse de la bougie), Seung, un dîner-buffet et l’élection de la reine de Nopamat.



Loy Krathong est l’occasion de remercier les fleuves (eaux) de donner la vie et de permettre aux êtres vivants de continuer à vivre en bonne santé, de demander pardon aux fleuves de les avoir utilisées et d’avoir épuisé leur eau pour voire, se baigner pour se soulager de la chaleur. Elle permet d’éloigner les malheurs et de vénérer les empreintes de Bouddha au bord de la rivière Namatanai (Inde).



100 000 Fcfp de dons



L’événement a permis de récolter des fonds pour l’association de non-voyants Voir ensemble. " Les bénéfices nets ne sont pas très élevés ", indique Vincent Sukasem, " les frais d’organisation ont été importants. Nous avons récolté 59 000 Fcfp ", précise-t-il. " La communauté ajoutera la différence pour que nous puissions offrir 100 000 Fcfp à l’association. " Les dons seront remis jeudi 15 novembre au parc Paofai.



La communauté s’est réunie une première fois l’année dernière à l’occasion de la fête de la lumière. La célébration s’est faite spontanément aux jardins de Paofai. Depuis les projets ne manquent pas. " On aimerait mettre en lace plus d’échanges et de rencontres, faire découvrir la gastronomie du pays ainsi que des activités comme l’art floral, la sculpture de légumes, nous souhaiterions donner des conseils de voyage. Nous envisageons une manifestation pour le nouvel an thaï lors de la fête de l’eau entre le 12 et le 15 avril prochain et nous renouvellerons une soirée pour la fête des lumières. "