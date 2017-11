La commission de l'Economie et des Finances de l'Assemblée de la Polynésie française examine le projet de budget général 2018

PAPEETE, le 18 novembre 2017 - La commission de l'Economie et des Finances de l'Assemblée de la Polynésie française a examiné, vendredi, le projet de budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2018.



Ce projet présente des ressources en fonctionnement à hauteur de 139,690 milliards Fcfp et en investissement à hauteur de 47,044 milliards Fcfp, soit un total général de 186,734 milliards Fcfp contre 175,179 milliards Fcfp au budget primitif 2017.

Le gouvernement a présenté le cadrage général du budget primitif 2018 qui s'inscrit résolument dans la poursuite des efforts de relance économique autour de trois grands axes :

- la poursuite des actions de relance de la commande publique pour stimuler l'activité économique,

- l'accompagnement des entreprises et des ménages dans leurs investissements,

- et l'accélération de la création d’emplois durables.

La maîtrise des dépenses publiques reste par ailleurs une priorité. Ainsi, les charges de fonctionnement courant et de personnel seront contenues aux enveloppes de 2017.

Par ailleurs, les fruits de la croissance permettront l’accompagnement progressif de la réforme de la PSG.