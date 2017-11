La commission de l'Economie et des Finances de l'Assemblée PF examine le Fonds de prévention sanitaire et social

PAPEETE, le 18 novembre 2017 - La commission de l'Economie et des Finances de l'Assemblée de la Polynésie française a examiné, vendredi, le projet de création du Fonds de prévention sanitaire et social et le projet de budget 2018 relatif aux comptes spéciaux de la Polynésie française.



Pour permettre la mise en oeuvre du schéma de prévention et de santé, le gouvernement a proposé la création d'un compte spécial destiné à financer la politique de prévention et de promotion de la santé en priorisant les efforts sur la lutte contre le surpoids et l’obésité, la lutte contre les addictions, les maladies émergentes et toutes maladies associées impactant fortement les dépenses de santé.

Ce compte bénéficiera de 100 millions Fcfp versés à partir du budget général pour initier les premières actions. Ses ressources pourront être complétées progressivement par la mise en place d'une fiscalité dite comportementale, assise sur les produits sucrés ou salés.

Enfin, l'examen du projet de délibération relative aux budgets des comptes spéciaux a permis d'identifier les allocations budgétaires en recettes et dépenses de chacun des comptes qui sont désormais au nombre de 8 avec la création du fonds de prévention sanitaire et sociale.