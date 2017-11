La cité des Outre-mer "se fera en 2020", affirme Girardin

Paris, France | AFP | lundi 26/11/2017 - La cité des Outre-mer se fera "avec un an de retard", en "2020", a dit la ministre des Outre-mer Annick Girardin lundi sur Public Sénat.



"Elle aura lieu, cette Cité des Outre-mer, elle se fera, elle se fera avec un an de retard", a déclaré la ministre, précisant que le bâtiment sera prêt en "2020".

"Rénover un bâtiment pour en faire une Cité des Outre-mer, c'est bien, penser son fonctionnement dans la durabilité, c'est mieux", a-t-elle dit.

Début novembre, elle avait annoncé aux députés que la Cité "existerait", mais que le projet avait "besoin d'être repensé" et d'être "davantage collectif", regrettant ainsi que le ministère de la Culture n'en soit pas "partenaire".

La Cité est destinée à promouvoir et valoriser les cultures, les arts, les traditions et coutumes des territoires ultramarins. Elle est une promesse de campagne de François Hollande, qui l'avait officiellement lancée le 17 mars au parc de La Villette à Paris.

La Cité devait être installée dans un ancien cinéma désaffecté du parc du nord-est parisien. Elle était censée ouvrir ses portes en 2019.