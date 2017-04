La blogueuse Taina Calissi lance un défi à ses fans

Leur engouement m'a presque gênée. Certains me mettent sur un piédestal, alors que je ne fais rien d’exceptionnel comparé à des personnes très engagées. Donc je veux les mettre en avant à ma manière, et partager encore plus, en cohérence avec ma démarche sur le blog …

chaque jour est un nouveau voyage

J’avais envie de leur dire qu’il ne suffit pas d’être au bout du monde pour voyager ! Même en restant dans son quotidien, on peut voyager

prends un itinéraire différent de celui que tu empruntes chaque jour ou modifie ton moyen de locomotion, ou un élément de ton trajet habituel

adresse la parole à un(e) inconnu(e) ou à quelqu’un à qui tu ne parles pas souvent

goûte un nouvel aliment, un nouveau plat ou change ton lieu, ton mode habituel de déjeuner, diner ou petit déjeuner

intéresse-toi à un domaine que tu ne connais pas ou qui ne t’a jamais intéressé jusqu’alors"

repère un objet, insolite ou banal, que tu n’aurais pas remarqué habituellement

Le but étant par exemple de dire aux autres internautes, pourquoi ce choix, comment, ou encore ce que tu as ressenti, aimé, pas aimé...

au sens habituel

de ce que ça apporte, je l’espère : la satisfaction de voyager, de partager et de faire en sorte de kiffer tous les jour

