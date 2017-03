La Spres mise en liquidation judiciaire

PAPEETE, 14 mars 2017 - La Société polynésienne de réseaux, d’études et de service (Spres) a été placée en liquidation judiciaire pour non-respect de son plan de continuation. La société a obtenu un mois de poursuite d'activité afin de chercher un éventuel repreneur.



La Spres était sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire depuis septembre 2014. La société était engagée dans un plan d’apurement de son passif. Les dettes de la Spres sont évaluées à 750 millions de francs après que la plupart des créanciers de la société aient concédé d'importants abandons de créance dans le cadre du plan de continuation. Mais la société n’aura malgré cela pas été en mesure d’honorer les échéances de son plan de remboursement. Le tribunal de commerce a prononcé lundi la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société. L'entreprise employait 103 personnes.



La société avait été présidée par Bruno Marty jusqu'en 2013, lorsque ce dernier fut nommé ministre de l'Equipement du gouvernement Flosse. Elle est dirigée depuis par Jacky Camalon. La Spres a obtenu du tribunal de commerce un mois de poursuite d'activité avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. " On a demandé cela au tribunal pour essayer de trouver un repreneur et sauver l'outil et les emplois ", explique Jacky Camalon.