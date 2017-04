La Réunion: un homme qui faisait du bodyboard tué par un requin samedi (pompiers)

Saint-Leu, France | AFP | samedi 29/04/2017 - Un homme a été tué par un requin samedi matin alors qu'il pratiquait du bodyboard au large de Saint-Leu, à l'ouest de La Réunion, a-t-on appris auprès des pompiers.



Ce pratiquant régulier du bodyboard a été attaqué au lieu-dit de La Pointe au Sel et a succombé à ses blessures. Il était âgé d'une trentaine d'années, selon la préfecture.



La mère de la victime, ainsi que plusieurs de ses amis, se sont rendus sur place. Beaucoup de colère et d'émotion se ressentaient sur le rivage après cette nouvelle attaque.



C'est la 21e attaque de requin depuis 2011, dont neuf ont été mortelles. Plus de la moitié concernaient des surfeurs ou des bodyboardeurs.



L'attaque s'est produite alors qu'une alerte pour forte houle avait été lancée par Météo-France.



En février, lors de la première attaque de requin de l'année, un homme de 26 ans avait été tué alors qu'il faisait du bodyboard à Saint-André, sur la côte est de La Réunion, dans une zone interdite à la baignade.



Le 10 mars, les autorités de La Réunion avaient annoncé le renforcement de la pêche ciblée des requins le long du littoral ouest de cette île française de l'océan Indien, pour les "éradiquer" des zones fréquentées par les "usagers de la mer".



