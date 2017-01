La Polynésie sera au Salon de l'agriculture à Paris

PAPEETE, le 4 janvier 2017. La Polynésie française sera présente à la 54e édition du Salon de l'agriculture, à Paris. Il se tiendra du 25 février au 5 mars. Il aura pour thème « L’agriculture : une passion, des ambitions ».



La 54e édition du Salon de l'agriculture aura lieu, au Parc des Expositions de Paris, du 25 février au 5 mars. "Il constitue l’occasion pour l’agriculture polynésienne d’être actrice du rayonnement de la diversité et la richesse de la France, en présentant ses activités et ses produits auprès des 1 945 journalistes, dont 250 internationaux, qui seront présents", note le gouvernement dans un communiqué. "C’est aussi une tribune d’expression pour notre collectivité auprès des personnalités politiques et des nombreuses délégations étrangères reçues en visite officielle. Ce salon ouvre également la voie aux professionnels vers des débouchés novateurs à l’exportation afin d’explorer de nouveaux créneaux de distribution, notamment dans la transformation des produits du terroir."



Des présentations et dégustations de produits seront proposées aux visiteurs, avec notamment la participation du chef cuisinier Teheiura Teahui et la mise à disposition d’échantillons de certaines entreprises polynésiennes comme Teviru Fakarava et son huile de coco vierge ainsi que de la Brasserie de Tahiti et la bière à base de taro. La Vanille de Tahiti, le mono'i, le rhum Mana’o ou encore le Vin de Tahiti seront présentés.



La Polynésie française sera présente sur un stand institutionnel de 72 m² équipé de comptoirs rénovés en 2013, d’une réserve centrale et d’un salon d’honneur.