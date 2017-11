La Polynésie rejoint le Partenariat fidjien pour l’Océan

BONN (Allemagne), 21 novembre 2017 - La Polynésie française, représentée par la députée Maina Sage, a signé la déclaration de Fidji pour les océans, The Ocean Pathway , à l’occasion d’une cérémonie organisée par la présidence de la COP23 à Bonn, en Allemagne.



La collectivité française du Pacifique rejoint ainsi 27 états, collectivités et organismes internationaux, dans un appel aux gouvernements du monde entier à agir ensemble pour la protection des océans.



Les objectifs de l'Ocean Pathway Partnership sont les suivants :

• Faire reconnaître l'importance de la relation entre l'océan et le changement climatique en prenant en compte l'Appel à l'action de la Conférence des Nations Unies sur les océans ; appeler à l'examen d'un programme sur l'océan d'ici 2019 ; et promouvoir la création d'un "Ocean Pathway" ;

• Accroître les possibilités de financement dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour soutenir la santé de l'océan et le maintien d'écosystèmes océaniques essentiels ;

• Prioriser le changement climatique et l'océan dans l'agenda actuel, y compris sur des thématiques telles que les transports et villes durables, les déplacements de populations, les infrastructures côtières, les écosystèmes, la sécurité alimentaire et l'énergie ;

• Renforcer la coopération des Parties pour la conservation et le renforcement de la résilience de l'océan dans le cadre de la CCNUCC ;

• Encourager l'insertion de l'océan dans les contributions déterminées au niveau national

• Relier les activités et partenariats existants au sein de l'Ocean Pathway.