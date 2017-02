La Polynésie participe au 15ème Forum européen de l’OCTA à Aruba

PAPEETE, le 23 février 2017 - Le ministre de la Culture, de l'environnement et de l'artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, participe cette semaine au 15ème forum européen de l'OCTA à Aruba, une île néérlandaise au large du Venezuela, qui rassemble les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) britanniques, français et néerlandais.



Les PTOM s'accordent sur l'importance des financements européens mais aussi sur la nécessité de faire évoluer la relation avec l'Union européenne, notamment vers un rééquilibrage du traitement des PTOM par rapport aux départements d'outre-mer ou aux pays des régions Afrique Caraïbe Pacifique (ACP).



Les discussions portent sur les programmes financés par le Fonds européen de développement (FED), notamment au titre de l'assainissement et du tourisme mais également sur la programmation des 11eme FED thématique et régional. Le ministre a également pu aborder les modalités d'accès à une aide d'urgence du fonds européen de développement destinée à soutenir le pays dans la reconstruction et la réhabilitation, au profit de ses habitants et de ses infrastructures. Un accord de principe a d'ores et déjà été obtenu et le montant de l'aide reste à déterminer.



En marge de l'événement, le premier ministre d'Aruba, Mike G. Eman, a souhaité rencontrer le ministre Heremoana Maamaatuaiahutapu afin de discuter des possibilités de partenariat entre la Polynésie française et Aruba, PTOM néerlandais, notamment dans les domaines du tourisme, des énergies renouvelables et des espaces protégés.