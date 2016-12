La Polynésie française à la Une du magazine Géo

PARIS, le 28 décembre 2016. Le magazine Géo consacre sa Une de janvier à la Polynésie française. Au programme : "GEO vous emmène à Tahiti et dans les îles de la Polynésie, explorer les passions locales, les religions et la vague la plus dangereuse au monde... Au sommaire également : les trésors cachés de Madagascar, les pèlerins du mont Kailash au Tibet et les glaciers géants de l'île de Spitzberg, en Norvège."



En métropole, il sera en vente chez les marchands de journaux à partir de ce jeudi 29 décembre. Un nouveau bel outil de promotion pour le fenua.