La N. Calédonie "relativement épargnée" par le cyclone Cook, un septuagénaire porté disparu

Nouméa, France | AFP | mardi 10/04/2017 - La Nouvelle-Calédonie a été "relativement épargnée" par le cyclone Cook, a déclaré mardi le président du gouvernement de l'archipel, mais un septuagénaire était toutefois porté disparu, tandis que quatre personnes ont été "légèrement blessées".



"Globalement, la Nouvelle-Calédonie a été relativement épargnée avec des vents plus modestes qu'attendus de l'ordre de 150 km/h et également des dégâts moins importants que redoutés", a précisé Philippe Germain au cours d'un point presse.



La direction de la sécurité civile a annoncé en fin de journée qu'un homme de 73 ans était porté disparu sur la commune de Kouaoua, sur la côte est, et que des recherches menées par la gendarmerie étaient en cours.



"C'est un homme qui est parti en cours d'événement chercher les clés d'une maison commune et qui n'est jamais revenu", a indiqué à l'AFP le responsable de la communication de la sécurité civile, Olivier Ciry.



Le chef de l'exécutif a par ailleurs confirmé que quatre personnes avaient été "légèrement blessées" et a précisé que la commune de Houaïlou, sur la côte est, était l'une des plus endommagées car Cook a touché la Grande-Terre à son niveau.



"C'est là où on a le plus de dégâts, avec des tribus isolées, des axes coupés et des radiers qui débordent mais pas de crues exceptionnelles", a indiqué M.Germain, qui faisait le bilan du phénomène avec le directeur de la sécurité civile.



Plusieurs milliers de personnes, dont 5.000 sur la commune du Mont-Dore en banlieue de Nouméa, étaient encore privées d'électricité mardi à la mi-journée, en raison des chutes d'arbres sur le réseau et des rafales de vent.



Cook, un puissant cyclone avec des vents compris entre 150 et 200 km/h et des pluies intenses, est passé lundi à proximité des îles Loyauté, notamment Lifou et Ouvéa, puis a traversé la Grande-Terre d'est en ouest.



En franchissant la chaîne centrale de montagnes, le phénomène "s'est désorganisé" et a perdu de sa puissance, épargnant le sud de l'archipel où se situe Nouméa, a indiqué Météo-France Nouvelle-Calédonie. Cook s'évacue désormais vers le Sud-Est.



Compte tenu de la puissance du cyclone et de sa trajectoire envisagée, les autorités de Nouvelle-Calédonie avaient craint des "conséquences très graves". Lundi, l'ensemble du territoire, à l'exception de deux communes, avait été placé en alerte maximale.



