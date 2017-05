La Marina de Arue organise son deuxième Clean Up day du port

PAPEETE, le 04 mai 2017 - Pour la seconde année consécutive, le Yacht club de Arue et le club de plongée scubatek organise une clean up day le dimanche 07 mai à partir de 08h00, afin de nettoyer les fonds marins du port de Arue.



Le yacht club de Tahiti et le club de plongée Scubatek se mobilisent à nouveau pour une journée de nettoyage de la marina de Arue, le dimanche 07 mai à partir de 08h00. Pour la deuxième édition de cette journée éco-citoyenne les associations "Un océan de vie" et "Sea Shepherd" ont décidé de se joindre à l'initiative.

L'an dernier, L'opération Clean Up Day du Yacht club de Tahiti et ses 70 volontaires avaient permis de récupérer plus de 10 m3 de déchets autour de la marina. Cette année les volontaires se concentrerons sur l'extraction de déchets autour du Motu de Arue.



Pour battre "ce triste record", les organisateurs appellent les plongeurs de niveau 2 et plus , apnéistes et les volontaires à se mobiliser sur terre comme sous l'eau. Dans le cadre de cette "opération pehu", la plongée éco-citoyenne sera offerte aux plongeurs. La commune de Arue assurera la collecte des déchets qui auront été sorti du port.