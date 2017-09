La Foire agricole 2017 se fera sur le thème des produits de la terre et de notre santé.

PAPEETE, le 20 septembre 2017 - Cette année, la 32 ème édition de la Foire agricole se déroulera du jeudi 28 septembre au dimanche 8 octobre sur le site de Vaitupa à Faa'a. Comme l'a révélé Tearii Alpha, le ministre des ressources primaires, lors d'une conférence de presse, le thème de l'évènement sera " les produits de la terre et notre santé."



Ce matin, une conférence de presse a eu lieu à la Présidence afin d'annoncer le programme de l'édition 2017 de la Foire agricole. Cette année, le grand rassemblement annuel de tous les agriculteurs, éleveurs et des divers commerçants polynésiens aura pour but d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les produits tout en valorisant leurs aspects diététiques et sanitaires. En effet, face à la surconsommation de sucre, de sels et de produits artificiels sur le fenua, il apparaît que les produits locaux restent le palliatif incontournable pour contrer ces mauvaises habitudes alimentaires. Tearii Alpha, ministre des ressources primaires, s'est exprimé sur l'évènement :"Humblement, nous, les fonctionnaires du service et le ministère, nous associons à la chambre d'agriculture qui est vraiment la cheville ouvrière de l'organisation de cette foire agricole. Nous félicitons aussi tous les exposants qui, depuis quelques mois, préparent leurs produits spécialement pour pouvoir venir les exposer. Nous sommes, par ailleurs, très satisfaits de constater qu'il y aura une grande participation des îles sous le vent avec une centaine d'exposants. Cette année, les cooking classes et des ateliers culinaires seront mis en place pour faire découvrir l'utilisation des produits locaux dans des recettes originales. En marge de la foire agricole, à partir du 9 octobre, auront lieu les états généraux de l'alimentation en Polynésie française. A la demande de l'état, nous allons ouvrir trois ateliers pour faire remonter, prochainement, les attentes des polynésiens quant à l'agriculture de demain et l'alimentation idéale à organiser à travers l'agriculture."



Rajoutons qu'à l'occasion de l'ouverture officielle de la foire, le Haut-commissaire et les membres du gouvernement décerneront les distinctions de l'ordre national du mérite agricole et l'ordre national du mérite au titre du bénévolat associatif et de l'ordre de Tahiti Nui, en hommage aux agriculteurs qui ont contribué pleinement au développement de l'agriculture en Polynésie.