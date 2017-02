La Fédération des EPL en septembre à Tahiti

PARIS, 15 février 2017 - La sénatrice Lana Tetuanui s’est entretenue ce mercredi avec le sénateur de l’Isère, Jacques Chiron, Président de la Fédération des Entreprises Publiques Locales.L'entretien s'est déroulé en présence d'Isabelle Deluc-Charles, responsable du pôle inter-métiers de la Fédération des EPL. Cette rencontre a permis de présenter le projet de déroulé de leur prochain déplacement en Polynésie française, prévu du 2 au 8 septembre 2017. Le déplacement programmé en Polynésie française s’inscrit dans la continuité de leurs missions, suite à la Conférence des entreprises publiques locales Outre-mer, qui s’est tenue en septembre 2016, en Nouvelle-Calédonie.Cette mission s’organise en concertation avec la Caisse de Dépôts et de Consignations, le Pays et le Syndicat de la Promotion des communes de Polynésie française, dans l’objectif de rencontrer tous les élus et représentants des pouvoirs publics d’une part, et les dirigeants des différentes SEM de Polynésie d’autre part.Il s’agira notamment de présenter, dans le cadre du Congrès des maires de Polynésie française, une journée de sensibilisation aux fonctionnements des SEM- SEMOP et SPL à l’attention de nos élus.