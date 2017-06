La Direction des affaires foncières réunie en séminaire

PAPEETE, 9 juin 2017 - Le président Edouard Fritch et le ministre en charge des affaires foncières, Tearii Alpha, ont assisté, vendredi, au 1er séminaire des agents de la Direction des affaires foncières (DAF).Dans le cadre de la célébration des 20 ans de la DAF, une exposition retraçant les actions contribuant à l’amélioration du service offert aux usagers, telles que le développement des applications Otia et Tupuna, l’instauration d’une aide financière au profit des ménages les plus démunis afin de les aider à sortir de l’indivision, a été inaugurée la semaine dernière.En outre, toujours dans le cadre des 20 ans de la DAF, un séminaire a donc aussi été organisé, ce vendredi, afin de poursuivre la réflexion sur l’évolution du service et afin de mobiliser les agents quant à leur vision de la DAF de demain. Il s’agit aussi, à travers ce séminaire, de renforcer la cohésion des équipes.L’évolution permettant la commande et le paiement en ligne des documents cadastraux sur l’application Otia, ou encore le démarrage du tribunal foncier à compter du 1er semestre 2018, ont également été évoqués à cette occasion.Le président et le ministre en charge des affaires foncières ont rappelé combien le foncier peut diviser les familles mais ils ont aussi souligné son importance pour le développement économique. Un colloque sur le thème de la fiducie foncière, véritable levier de développement concernant la gestion et la valorisation foncière, doit être organisé au mois de novembre.