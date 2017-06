La Croix Rouge recherche un animateur pour son Fare Puarama

ARUE, le 7 juin 2017 - La Croix Rouge s'engage pour les personnes âgées. À partir de septembre, un espace sera dédié aux matahiapo. Une équipe de bénévoles s'y relaiera trois matinées par semaine. Ne reste plus à la Croix Rouge qu'à trouver un animateur.



"Nous voulons être un relais social pour les personnes âgées" , annonce Laetitia Nahei, responsable coordinatrice de l'espace senior de la Croix Rouge.



Celui-ci, appelé Fare Puarama, ouvrira ses portes dans quelques semaines. Le projet a été mis en place avec la CPS et la commune de Arue, dans laquelle il sera situé. Pour le faire fonctionner, la Croix Rouge est à la recherche de bénévoles motivés et d'un animateur d'activités socio éducatives pour le troisième âge.



Dans ce Fare Puarama seront accueillies les personnes âgées de plus de 60 ans qui ne nécessitent pas d'accompagnement médicalisé. "Le Fare Puarama est ouvert à tout le monde, mais nous mettons une priorité pour les personnes en situation d'isolement social et de précarité sociale" , détaille Laetitia Nahei, responsable remplaçante de cet espace au sein de la Croix Rouge. Ce centre est une première en Polynésie française.



Jusqu'à aujourd'hui, seul des centres médicalisés étaient ouverts au public. Ici, le Fare Puarama n'accueillera que des personnes âgées autonomes ou semiautonomes.